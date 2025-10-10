ترامب: سأتوجه إلى "الشرق الأوسط" الأحد المقبل ولن يُجبر أحد على مغادرة غزة

فلسطين اليوم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيتوجه إلى "الشرق الأوسط" الأحد المقبل، مؤكداً في الوقت ذاته أنه "لن يُجبر أحد على مغادرة غزة وفق خطة السلام التي يُعمل على تنفيذها"، وأنه سيسعى لإنهاء "الحرب الروسية الأوكرانية".

وزعم ترامب أنّه "لا رأي له في إمكان حل لدولتين بعد وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى، وأنه سيلتزم بما يتسنى الاتفاق عليه في النهاية".

وقال لصحافيين في اجتماع لإدارته: "ليس لدي رأي. سألتزم بما يتفقون عليه".

وأضاف حول ما يمكن أن يتوقعه الفلسطينيون: "سننشئ مكاناً يمكن للناس العيش فيه، وسنهيئ لهم ظروفاً أفضل".