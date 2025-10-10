"الحية" يعلن عن وقف الحرب بضمانات عربية وإقليمية وأمريكية

فلسطين اليوم

أعلن رئيس حركة "حماس" في غزة ورئيس وفدها المفاوض خليل الحية، التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب والعدوان "الإسرائيلي" على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال الحية، في كلمة مصور، مساء الخميس: "نعلن اليوم التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب والعدوان على شعبنا والبدء بتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال، ودخول المساعدات وفتح معبر رفح في الاتجاهين".

وبين أنه "سوف يتم ضمن الاتفاق، إطلاق سراح 250 من أسرى المؤبدات و1700 من الأسرى من أبناء قطاع غزة، الذين تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر، فضلا عن إطلاق سراح الأطفال والنساء جميعاً".

ولفت الحية أن "الحركة تسلمت ضمانات من الوسطاء ومن الإدارة الأمريكية تؤكد أن الحرب انتهت بشكل تام".

وأضاف: "سنواصل العمل مع القوى الوطنية والإسلامية لاستكمال باقي الخطوات والعمل على تحقيق مصالح شعبنا الفلسطيني وتقرير مصيره بنفسه، وإنجاز حقوقه إلى حين إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وموجهًا التحية لغزة وأهلها، قال الحية: "عامان وغزة تصنع المعجزات وحيدة وتداوي الجراح، عامان وغزة تدافع عن القدس والأقصى وتقاتل هذا العدو بكل بسالة وبجرأة منقطعة النظير، وتؤكد أن غزة محرمة على أعدائها، ورجالها لا ينكسرون ولا يضرهم من خذلهم".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الخميس، التوصّل إلى اتفاق شامل بين حركة المقاومة الإسلامية "حماس" و"إسرائيل"، يقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزة بعد أكثر من عامين من العدوان، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من الهدوء وإعادة الإعمار.

وجاء إعلان ترامب متزامنًا مع بيان رسمي لوزارة الخارجية القطرية أكدت فيه أن الوسطاء من قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة توصّلوا إلى اتفاق كامل حول بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، بما يشمل وقف الحرب، وإطلاق سراح الأسرى من الجانبين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن التفاصيل ستُعلن لاحقًا.

من جانبها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التوصّل رسميًا إلى الاتفاق، مؤكدة أنه يضمن انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وفتح المعابر، وتبادل الأسرى، مثمّنة الدور المحوري للوسطاء ودعوة الدول الضامنة إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ جميع استحقاقات الاتفاق دون مماطلة.