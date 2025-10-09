ويتكوف وكوشنير يصلان "إسرائيل" تمهيداً لزيارة ترامب

فلسطين اليوم

أفادت هيئة البث "الإسرائيلية"، بأن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر سيصلان مساء اليوم الخميس، إلى تل أبيب للتحضير للزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إطار متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه "من المرجح أن يزور إسرائيل في الأيام المقبلة ويلقي خطاباً في الكنيست، عقب الاتفاق على إطلاق سراح الاسرى في غزة، ووقف إطلاق النار"، في حين قالت القناة 12 العبرية، إن "المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر يتوجهان إلى إسرائيل مساء اليوم الخميس".

وكان البيت الأبيض قد أعلن، في وقت سابق من يوم الأربعاء، أن ترامب قد يغادر إلى المنطقة بعد فترة من الفحص الطبي يوم الجمعة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة، كارولاين ليفيت، في بيان، إنّ ترامب البالغ من العمر 79 عاماً "سيزور صباح الجمعة مركز والتر ريد الطبي لاجتماع مخطّط له وإلقاء كلمة أمام الجنود. بينما هو هناك، سيتوقف الرئيس ترامب لإجراء فحصه السنوي الروتيني".