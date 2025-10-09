أسعار العملات
رغم إعلان وقف إطلاق النار: 4 شهداء و40 مفقودا في غارة للاحتلال على حي الصبرة بمدينة غزة
استشهد 4 مواطنين، مساء اليوم الخميس، في غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.
وقالت مصادر طبية، إن 4 مواطنين استشهدوا، وفقد 40 آخرون في غارة نفذها طيران الاحتلال على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وسط القطاع، وذلك على الرغم من إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وبذلك يرتفع عدد الشهداء في القطاع إلى 29 شهيدًا منذ فجر اليوم.