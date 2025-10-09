"الأونروا": لدينا مساعدات غذائية لكامل قطاع غزة تكفي لثلاثة شهور

فلسطين اليوم

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن لديها مساعدات غذائية تكفي كامل قطاع غزة لثلاثة شهور، وأكدت استعدادها لإدخال مساعدات إلى القطاع بكميات كافية لسد حاجات سكانه في ظل الأزمة الإنسانية البالغة.

وكتب المدير العام للوكالة فيليب لازاريني على منصة "إكس"، مساء اليوم الخميس، إن "الأونروا لديها طعام وأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية لغزة"، حيث أعلنت الأمم المتحدة انتشار المجاعة.

وأضاف "لدينا ما يكفي لإطعام جميع السكان على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة".

وقال لازاريني: "اتفاق وقف إطلاق النار، هو انفراجة للأشخاص الذين عانوا القصف والنزوح والفقد وخسارة الأحبّة طوال سنتين"، مشيدا بالعودة المرتقبة "للرهائن والمعتقلين الفلسطينيين إلى ذويهم بعد معاناتهم الشديدة".

وتابع، "لطالما كانت "الأونروا" محطّ انتقاد من السلطات الإسرائيلية التي رفعت النبرة ضدّها منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ونسبت إليها "التحيز"، وحظرت أنشطتها على أراضيها في فترة سابقة من العام".

وقال: "ينتظر أكثر من 660 ألف طفل بلهفة العودة إلى المدرسة"، مشيرا إلى أن مدرّسي "الأونروا" حاضرون لمساعدتهم.

ودعا "كلّ الدول الأعضاء إلى دعم الأونروا في عملها القاضي بمساعدة المحتاجين خلال الفترة الحرجة المقبلة".