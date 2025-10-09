السيسي يجدد دعوته لترامب لزيارة مصر

فلسطين اليوم

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجدداً عن تطلعه لاستقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مصر ليشهد توقيع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم الخميس، في قصر الاتحادية، ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص الأميركي للشرق الأوسط، وجاريد كوشنير كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن السيسي استهلّ اللقاء بالإعراب عن ترحيبه باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وبالجهود الحثيثة للرئيس ترامب في هذا الخصوص، مشيرا إلى تطلعه إلى توقيع الاتفاق في أقرب وقت ممكن.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد أن مصر تتطلع لاستمرار التعاون مع الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاق القائم على خطة الرئيس ترامب الذي سيتم التوقيع عليه.

وأكد في ذات السياق التزام مصر بالعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لاستكمال شراكتهما في مسار السلام في الشرق الأوسط الذي بادرت به مصر ورعته الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي.

كما شدد الرئيس على ضرورة توقف إطلاق النار في القطاع بشكل فوري دون الحاجة للانتظار إلى حين التوقيع على الاتفاق ذي الصلة.