خارجية الاحتلال: لا يوجد أي نية لتجديد الحرب على غزة

فلسطين اليوم

أكد وزير خارجية الاحتلال "الإسرائيلي"، جدعون ساعر، أن "إسرائيل ملتزمة بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتأمل أن تنفذ جميع بنودها".

وقال في تصريح لشبكة فوكس نيوز: "إن إسرائيل لا تملك أي نية لتجديد الحرب على قطاع غزة".

من جانبه قال وزير ثقافة الاحتلال "الإسرائيلي"، ميكي زوهر، إن "علينا أن نمضي قدماً في الاتفاق حتى لو دفعنا ثمناً باهظاً".

وأضاف: "اتفاق الرهائن سيمر في اجتماع الحكومة رغم معارضة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".

وأعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم الخميس نقلا عن مصادر بمكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في قطاع غزة فقط بعد مصادقة الحكومة عليه.