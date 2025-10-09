ترامب: أنهينا الحرب في غزة وستُقدم أموالاً كثيرة للقطاع

فلسطين اليوم

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن إدارته "أنهت الحرب في غزة"، مضيفاً: "أعتقد أن السلام الذي ساعدنا في التوصل إليه في الشرق الأوسط سيكون مستداماً".

وأشار ترامب إلى أنه "سيتم الإفراج عن الرهائن الاثنين أو الثلاثاء وكل دول المنطقة كانت متفقة بشأن السلام".

ولفت إلى أنه "ممتن لقادة قطر ومصر وتركيا على مساعدتهم لنا في التوصل إلى هذه النتيجة الرائعة".

وقال: "سأحاول التوجه إلى الشرق الأوسط وسيكون هناك مراسم توقيع على الاتفاق في مصر".

وتابع: "دول عدة ستقدم أموالا كثيرة لغزة".