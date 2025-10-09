غوتيريش يدعو إلى إرساء مسار سياسي لإنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين

فلسطين اليوم

جدد الأمين العام للأمم المتحدة ترحيبه بالإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار، بناء على المقترح المقدم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الجميع انتظر طويلا هذه اللحظة، داعيا إلى اغتنامها بشكل حقيقي.

وحث جميع الأطراف على الامتثال الكامل لبنود الاتفاق، واغتنام الفرص التي يقدمها، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستقدم دعمها الكامل، وأنها مستعدة مع شركائها للتحرك الآن.

وقال: "لدينا الخبرة، وشبكات التوزيع، والعلاقات المجتمعية، التي تتيح لنا العمل، كما أن الإمدادات موجودة، وفرقنا على أهبة الاستعداد، ونستطيع توسيع نطاق المساعدات من الغذاء والماء والصحة والمأوى فورا".

وشدد على أن تحويل وقف إطلاق النار إلى تقدم حقيقي، يتطلب أكثر من إسكات الأسلحة، مؤكدا الحاجة إلى إتاحة الوصول الكامل والآمن والمستدام للعاملين في المجال الإنساني، وإزالة العوائق والقيود وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة.

وأكد غوتيريش أهمية أن تضمن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التمويل الكافي للعمليات الإنسانية، لتتمكن من تلبية الاحتياجات الهائلة.

وحث الجميع على اغتنام هذا الزخم لإرساء مسار سياسي ذي مصداقية للتحرك قدما نحو إنهاء الاحتلال، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتحقيق حل الدولتين "مسار نحو سلام عادل ودائم، ونحو تحقيق سلام وأمن بشكل أوسع في الشرق الأوسط".