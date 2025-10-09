حماس: الاتفاق الجديد ينص على وقف نهائي للحرب بضمانات دولية

فلسطين اليوم

أكد القيادي في حركة "حماس"، أسامة حمدان، اليوم الخميس، أن "الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الاحتلال الإسرائيلي عبر الوسطاء ينص على وقفٍ نهائي للحرب على قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "هذه هي النقطة الأساس في الاتفاق".

وأوضح حمدان، في تصريحات صحفية، أن "الوسطاء قدموا ضمانات واضحة بعدم خرق الاحتلال للاتفاق"، مضيفًا أن "إعلان وقف إطلاق النار تُرك للطرف الأميركي باعتباره راعيًا أساسياً لمسار التفاهمات".

وأشار إلى أن "الحركة تنظر إلى الاتفاق بوصفه خطوة مهمة نحو إنهاء العدوان المستمر على القطاع منذ عامين، وتخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في ظل الحصار والدمار".