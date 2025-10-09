شهداء وجرحى إثر تواصل قصف الاحتلال مناطق عدة في قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، إثر استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، بقصف واستهداف أحياء ومناطق بقطاع غزة.

وأفادت مراسلتنا، باستشهاد مواطن، وإصابة آخرين بجروح، بنيران جيش الاحتلال في محيط مدينة حمد شمال غرب خان يونس جنوب القطاع، نقلوا جميعا إلى مجمع ناصر الطبي، فيما استشهد آخر في قصف إسرائيلي على وسط المدينة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة للاحتلال على حارة البيوك وسط خان يونس، فيما أفاد مصدر في مستشفى الأهلي المعمداني بإصابة عدد من المواطنين بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت مدرسة اليرموك غرب مدينة غزة، كما استهدفت الغارات حي الزيتون شرقا.

وقالت مصادر طبية، إن 17 شهيدا وصلوا مستشفيات قطاع غزة منذ فجر اليوم، نتيجة استمرار الاحتلال بقصفة واستهدافه لمناطق عدة في القطاع، بينهم 10 تم انتشالهم، ومتأثرين بإصابتهم.

وقالت إن 5 من الشهداء وصلوا إلى مجمع مستشفى الطبي، و3 شهداء إلى مستشفى المعمداني، و9 إلى مستشفى ناصر.