هيئة الأسرى تعلن استعداداها لاستقبال الاسرى المنوي الإفراج عنهم

فلسطين اليوم

بدأت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني العمل ضمن منظومة طوارئ، حيث تم إعداد وتجهيز طواقم خاصة لاستقبال الأسرى المتوقع الإفراج عنهم خلال الأيام القليلة القادمة، وفقًا لاتفاق وقف الحرب وإتمام صفقة التبادل.

وأوضحت الهيئة والنادي أنه عُقد قبل أيام اجتماع موسع في محافظة رام الله والبيرة بحضور المحافظ وممثلي المؤسسات المدنية والأمنية، تم خلاله مناقشة كافة التفاصيل التي تضمن أفضل وأيسر استقبال للأسرى.

ووفقًا لمصادر خاصة للهيئة والنادي، من المتوقع أن يتم الإفراج عن عشرات الأسرى من الضفة الغربية يوم السبت القادم، وسيتم نشر أي تحديثات بخصوص هذا الشأن أولًا بأول.

وأضافت الهيئة والنادي: "نأمل من جميع ذوي الأسرى عدم الخروج من محافظاتهم أو التجمهر في رام الله والبيرة إلا بعد تأكيد الإفراج عن أبنائهم من خلال نشر الكشوفات والأسماء الرسمية".