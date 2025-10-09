الدفاع المدني بغزة يهيب بالراغبين بالعودة للمدينة انتظار إعلان رسمي

فلسطين اليوم

أهابت مديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين المتواجدين في مناطق جنوب قطاع غزة والراغبين بالعودة إلى مدينة غزة بعدم التحرك أو العودة في هذا الوقت، إلا بعد صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة يؤكد السماح بالعودة، والتأكد من إخلاء شارع الرشيد والمناطق المحيطة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما دعت المديرية المواطنين المتواجدين داخل مدينة غزة إلى عدم التوجه نحو المناطق التي ما زالت تشهد تواجداً لقوات الاحتلال الإسرائيلي أو عمليات ميدانية، وذلك حرصاً على سلامتهم ومنعاً لتعرضهم لأي خطر مباشر.

وأكدت المديرية أن الاحتلال لا يزال متواجداً في عدد من المناطق الخطرة، وأن التحرك العشوائي قد يعرض حياة المواطنين للخطر الشديد.

وجددت دعوتها للجميع إلى الالتزام الكامل بتعليمات الأجهزة المختصة حتى الإعلان عن تأمين الطرق والمناطق بشكل رسمي.