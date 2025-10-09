الأمم المتحدة: جاهزون لتحريك شاحنات المساعدات وإنقاذ الأرواح بغزة

فلسطين اليوم

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، إن فرق الأمم المتحدة جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات على نطاق واسع وإنقاذ أرواح الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك في معرض ترحيبه بالتوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على قطاع غزة.

وقال في تدوينة له عبر منصة إكس، إن الأمم المتحدة جاهزة من أجل إرسال مساعدات عاجلة إلى غزة بشكل سريع.