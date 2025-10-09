مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم مستعمرون اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، في ثالث أيام "عيد العرش" اليهودي، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن 1398 مستعمرا اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية وصلوات جماعية علنية في المنطقة الشرقية، وغناء ورقص متواصل.

وأضافت المصادر ذاتها، ان الاحتلال فرض إجراءات مشددة في محيط وأبواب المسجد الأقصى المبارك، ودفت بتعزيزات كبيرة من قواته وشرطته، لتأمين اقتحامات المستعمرين.

وأشارت المصادر، إلى أن عشرات آلاف المستوطنين يؤدون صلوات تلمودية في محيط البلدة القديمة ثالث أيام عيد العرش العبري.

يذكر أن سلطات الاحتلال، تستغل الأعياد اليهودية بهدف التصعيد في مدينة القدس، لتبرير الاقتحامات وإغلاق منافذ المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية ومنع دخول أبناء شعبنا لها، وقمع المصلين والمرابطين والاعتداء عليهم، وتوفير الحماية الكاملة للمستوطنين لاستباحة المكان وأداء طقوسهم التلمودية، وفرض وجودهم داخل المسجد.

وذكرت محافظة القدس، أنه للمرة الثانية على التوالي خلال "عيد العرش" أقدم مستعمر على تقديم قرابين نباتية خلال اقتحام المسجد الأقصى المبارك بحراسة قوات الاحتلال صباح اليوم في انتهاك خطير.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدي إلى باب الأسباط بالتزامن مع اقتحام المستعمرين لأداء طقوسهم التلمودية.