تنبيه هام للمواطنين بالحذر وعدم التنقل قبل دخول وقف النار حيز التنفيذ

فلسطين اليوم

أهابت وزارة الداخلية والأمن الوطني، والإدارة العامة للدفاع المدني في قطاع غزة اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، المواطنين الحذر في الساعات الأخيرة قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وعدم العودة إلى مدينة غزة وشمالها.

وقالت وزارة الداخلية:" ️نهيب بالمواطنين إلى الحذر في الساعات الأخيرة قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ حفاظاً على سلامتهم، ونؤكد أن الاحتلال لا زال يقطع الطريق بين شمال القطاع وجنوبه.

ودعت الوزارة، المواطنين إلى انتظار الإعلان الصادر عن الجهات الرسمية لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

من ناحيته، دعا الدفاع المدني في غزة، المواطنين المتواجدين في مناطق جنوب قطاع غزة والراغبين بالعودة إلى مدينة غزة بعدم التحرك أو العودة في هذا الوقت، إلا بعد صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة يؤكد السماح بالعودة، والتأكد من إخلاء شارع الرشيد والمناطق المحيطة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما دعا المتواجدين داخل مدينة غزة إلى عدم التوجه نحو المناطق التي ما زالت تشهد تواجداً لقوات الاحتلال الإسرائيلي أو عمليات ميدانية، وذلك حرصاً على سلامتهم ومنعاً لتعرضهم لأي خطر مباشر.

وأكد الدفاع المدني، أن الاحتلال لا يزال متواجداً في عدد من المناطق الخطرة، وأن التحرك العشوائي قد يعرض حياة المواطنين للخطر الشديد.