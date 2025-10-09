اليوم: اجتماع لـ "الكابينت" للمصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار

فلسطين اليوم

دعا رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) إلى اجتماع حاسم مساء اليوم الخميس، للمصادقة على بنود الصفقة التي تم التوصل إليها فجر اليوم في مدينة شرم الشيخ، والتي تشمل تبادلًا للأسرى ووقفًا لإطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الاجتماع سيعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً، وسط توقعات بوجود أغلبية لصالح إقرار الصفقة، رغم إعلان بعض الوزراء معارضتهم لها، من بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وأشارت الصحيفة إلى أن اجتماع الحكومة الإسرائيلية سيعقب اجتماع الكابينت، للمصادقة النهائية على بنود الصفقة، على أن يتم الإعلان عن بدء سريان وقف إطلاق النار في غزة عقب ذلك مباشرة.

ومن المقرر أن يقدم رئيس جهاز الشاباك الجديد، دافيد زيني، موقف الجهاز الأمني من الصفقة، وخاصة بشأن الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم، والذين يبلغ عددهم نحو 2000 أسير، من بينهم 250 من أصحاب الأحكام المؤبدة، والمئات من أسرى قطاع غزة المعتقلين بعد السابع من أكتوبر.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن تنفيذ الصفقة سيبدأ يوم الإثنين المقبل، مع فتح الباب أمام الإسرائيليين لتقديم التماسات ضدها حتى يوم الأحد.

في المقابل، ذكر الناطق باسم جيش الاحتلال أن الجيش تلقى تعليمات من المستوى السياسي بالاستعداد لتنفيذ الانسحاب من المناطق المتفق عليها داخل القطاع، وإعادة الانتشار خارج مدينة غزة، مع البقاء داخل المنطقة العازلة الجديدة.