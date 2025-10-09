حماس: الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة الاحتلال

فلسطين اليوم

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أسامة حمدان اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، أن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بعد تصديق الحكومة الإسرائيلية، وأن المرحلة الأولى ستلبي أهم مطلب للشعب الفلسطيني وهو وقف العدوان على قطاع غزة.

وقال حمدان:" من المفترض أن ينسحب جيش الاحتلال من مدينة غزة والشمال ورفح وخانيونس"، لافتاً إلى أن الاتفاق يشمل أن تفتح 5 معابر لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف:" طالبنا بوقف عمليات الطيران المسيّر في أجواء القطاع لتنفيذ عملية تسليم الأسرى"، منوهاً إلى أن الوكالات الدولية ستشرف على عملية توزيع المساعدات وليست مؤسسة غزة الإنسانية.

ووفق الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي تم التوصل إليه فجر اليوم الخميس، قالت مصادر مشاركة في المفاوضات الجارية بشرم الشيخ، إن الجدول الزمني المحدد يشهد اليوم الخميس، الإعلان الرسمي عن الاتفاق ومصادقة حكومة الاحتلال عصر اليوم ونشر قوائم الأسرى وخريطة الانسحاب للمرحلة الأولى.

وغدا الجمعة سيشهد وفقا للجدول، فتح باب الاعتراضات الشكلية في محكمة الاحتلال، وبدء الانسحاب الميداني من مساء اليوم الخميس وفق الخريطة.

والجدول التنفيذي يشهد بعد غد السبت استمرار الانسحاب من المناطق المأهولة ثم تبدأ المقاومة تجهيز الأسرى الأحياء وتسليم جثامين الجنود القابلة للتسليم.