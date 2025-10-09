الغزيون يحتفلون بوقف النار و"إسرائيل" تتراجع عن موعد دخوله حيز التنفيذ

فلسطين اليوم

عَمت شوارع قطاع غزة ظهر اليوم الثلاثاء 9 أكتوبر 2025، احتفالات عارمة بإعلان التوصل لوقف إطلاق النار.

ووفق القناة 12 : في إسرائيل يوضحون: دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ - بعد أن توافق الحكومة على الاتفاق هذا المساء.

وبعد أن نشرت وسائل اعلام عبرية عن دخول حيز التنفيذ منتصف نهار اليوم، تراجعت لاحقا عن ذلك، وذكرت أن وقف إطلاق النار لن يدخل حيّز التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق خلال جلستها المسائية اليوم، مؤكدين أن التهدئة لم تبدأ بعد وأن تفعيلها مشروط بالتصويت الرسمي داخل الحكومة.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول أمني رفيع ان انسحاب قوات الاحتلال سيتم بعد تصديق الحكومة على الاتفاق مساء اليوم.

ووفق الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي تم التوصل إليه فجر اليوم الخميس، قالت مصادر مشاركة في المفاوضات الجارية بشرم الشيخ، إن الجدول الزمني المحدد يشهد اليوم الخميس، الإعلان الرسمي عن الاتفاق ومصادقة حكومة الاحتلال عصر اليوم ونشر قوائم الأسرى وخريطة الانسحاب للمرحلة الأولى.

وغدا الجمعة سيشهد وفقا للجدول، فتح باب الاعتراضات الشكلية في محكمة الاحتلال، وبدء الانسحاب الميداني من مساء اليوم الخميس وفق الخريطة.

والجدول التنفيذي يشهد بعد غد السبت استمرار الانسحاب من المناطق المأهولة ثم تبدأ المقاومة تجهيز الأسرى الأحياء وتسليم جثامين الجنود القابلة للتسليم.