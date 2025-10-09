فصائل المقاومة: اتفاق وقف النار نتاج طبيعي لصمود شعبنا

فلسطين اليوم

باركت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، ما تم التوصل إليه من اتفاق لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة، مؤكدةً أن أولوياتها كانت وعلى مدار عامين من الإبادة الصهيونية هو التوصل إلى اتفاق لوقف فوري وشامل للحرب ورفع الحصار وإدخال المساعدات وإعادة الإعمار وصفقة تبادل للأسرى، ولقد كانت هذه المطالب ثابتة وتعاملت معها الفصائل بكل مسؤولية من أجل إنهاء معاناة شعبنا.

وشددت الفصائل، على أن الاتفاق الذي توصلت إليه قيادة المقاومة بوساطة وجهودٍ مصرية وقطرية وتركية مشكورة هو نتاج طبيعي لصمود شعبنا ومقاومته وروح المسؤولية والمرونة العالية التي قدمها الوفد الفلسطيني المفاوض خلال المفاوضات والرد الذكي والإيجابي على المقترح الأميركي.

وتوجهت، فصائل المقاومة الفلسطينية بأسمى معاني العزة والفخر إلى الأهل الأبطال في قطاع غزة الذين سطروا بصبرهم ملحمة صمود أسطورية لا مثيل لها في التاريخ.

وقالت الفصائل:" نؤكد لهم أنه بوحدتكم وتكاتفكم وإيمانكم وثقتكم بمقاومتكم تصنعون مجداً يخلده التاريخ، وتؤكدون أن إرادة الشعب الفلسطيني لا ولن تهزم مهما اشتد الحصار والعدوان."

وأضافت: نترحم على شهدائنا الأطهار، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحانا، ونسأل الله أن يكتب لشعبنا نصراً يليق بتضحياته وثباته وصبره.