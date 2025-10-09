العفو الدولية تطالب برفع الحصار بالكامل وعودة النازحين بدون شروط

فلسطين اليوم

أكدت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، ضرورة ألا يقتصر اتفاق وقف إطلاق النار على وقفٍ مؤقت للعدوان أو مجرد خفض وتيرتها والسماح بدخول كمية ضئيلة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بل عليه أن يُفضي إلى إنهاء الحرب ورفع الحصار بالكامل".

وأوضحت كالامار في تصريح صحفي حول الاتفاق على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار،

أن "أيّ اتفاق يضع حدًا لأهوال هَذين العامين قد جاء قاسيًا بتأخّره، ولن يجُبَّ معاناتهم جميعًا. سيترقّب الكثيرون متأمّلين أن الاتفاق ليس مجرد فترة هدنة مستقطعة"

وقالت: يجب السماح لجميع الفلسطينيين الذين هُجّروا داخليًا، وقد هُجّر أغلبهم قسرًا مراتٍ عديدة، بالعودة إلى مناطق سكنهم، بدون أن تملي إسرائيل شروطًا لمَن يُسمح له بالعودة ومَن يُمنع من ذلك"

وأضافت: "بعد عامَيْن من تكريس المعايير المزدوجة المشينة وتوظيف حق النقض (الفيتو) مرارًا لعرقلة عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بينما ترتكب إسرائيل إبادة جماعية تُبثّ مباشرةً على مرأى من العالم، حان الوقت لاغتنام الفرصة لوضع حد لهذا الرعب وإصلاح ما يمكن إصلاحه وإنقاذ ما تبقى من إنسانيتنا المشتركة"