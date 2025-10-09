الاحتلال قتل 18 طالباً ومعلماً ودمر 367 وحدة سكنية يومياً

فلسطين اليوم

نشر المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، احصائيات حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأكد الإعلام الحكومي، أن الاحتلال "الإسرائيلي" قتل 18 طالباً ومعلماً كل يوم، ودمر 367 وحدة سكنية يومياً وهدم 3 مساجد كل يومين.

كما هدم الاحتلال أكثر من مسجد واحد كل يوم، وهدم كلياً 367 وحدة سكنية كل يوم، فيما أفقد 394 أسرة مأواها كل يوم.

وبين الإعلام الحكومي، أن الاحتلال استهدف مركزاً واحداً للإيواء والنزوح كل 3 أيام، ودمر بئر مياه مركزي كل يوم، كما دمر 7 كيلومتر شبكات كهرباء كل يوم، و959 متر شبكات مياه كل يوم.

كما دمر الاحتلال 959 متر شبكات صرف صحي كل يوم، و4,000 متر طرق كل يوم.