بالأيام والتفاصيل: خريطة تنفيذ اتفاق وقف النار..!

فلسطين اليوم

نشرت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، جدول زمني بالأيام لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

الخميس

• الإعلان الرسمي عن الاتفاق.

• مصادقة حكومة الاحتلال الساعة 4 عصرًا.

• نشر قوائم الأسرى وخريطة الانسحاب للمرحلة الأولى.

الجمعة

• فتح باب الاعتراضات الشكلية في محكمة الاحتلال.

• بدء الانسحاب الميداني من مساء الخميس وفق الخريطة.

السبت

• استمرار الانسحاب من المناطق المأهولة.

• المقاومة تبدأ تجهيز الأسرى الأحياء وتسليم جثامين الجنود القابلة للتسليم.

الأحد

• وصول ترامب إلى المنطقة لمتابعة التنفيذ والاعلان عن وقف الحرب على غزة.

الاثنين

• تنفيذ عملية التبادل رسميًا بإشراف (مصر – قطر – أمريكا-تركيا ).

• الاحتلال يطلق سراح الأسرى الفلسطينيين ويسلّم عشرات جثامين المقاومين، بينهم عناصر من وحدات النخبة.

• فتح المعابر بالكامل وبدء دخول 400 شاحنة مساعدات يوميًا ترتفع إلى 600 فأكثر خلال الأيام التالية.

• انطلاق المفاوضات فورًا حول المرحلة الثانية من الاتفاق، لبحث استكمال الانسحاب وضمان وقف دائم للعدوان.