بالأيام والتفاصيل: خريطة تنفيذ اتفاق وقف النار..!
نشرت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، جدول زمني بالأيام لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
الخميس
• الإعلان الرسمي عن الاتفاق.
• مصادقة حكومة الاحتلال الساعة 4 عصرًا.
• نشر قوائم الأسرى وخريطة الانسحاب للمرحلة الأولى.
الجمعة
• فتح باب الاعتراضات الشكلية في محكمة الاحتلال.
• بدء الانسحاب الميداني من مساء الخميس وفق الخريطة.
السبت
• استمرار الانسحاب من المناطق المأهولة.
• المقاومة تبدأ تجهيز الأسرى الأحياء وتسليم جثامين الجنود القابلة للتسليم.
الأحد
• وصول ترامب إلى المنطقة لمتابعة التنفيذ والاعلان عن وقف الحرب على غزة.
الاثنين
• تنفيذ عملية التبادل رسميًا بإشراف (مصر – قطر – أمريكا-تركيا ).
• الاحتلال يطلق سراح الأسرى الفلسطينيين ويسلّم عشرات جثامين المقاومين، بينهم عناصر من وحدات النخبة.
• فتح المعابر بالكامل وبدء دخول 400 شاحنة مساعدات يوميًا ترتفع إلى 600 فأكثر خلال الأيام التالية.
• انطلاق المفاوضات فورًا حول المرحلة الثانية من الاتفاق، لبحث استكمال الانسحاب وضمان وقف دائم للعدوان.