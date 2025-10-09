بالأيام والتفاصيل: خريطة تنفيذ اتفاق وقف النار..!

الساعة 09:51 ص|09 أكتوبر 2025
فلسطين اليوم

نشرت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، جدول زمني بالأيام لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

الخميس

 • الإعلان الرسمي عن الاتفاق.

 • مصادقة حكومة الاحتلال الساعة 4 عصرًا.

 • نشر قوائم الأسرى وخريطة الانسحاب للمرحلة الأولى.

الجمعة

 • فتح باب الاعتراضات الشكلية في محكمة الاحتلال.

 • بدء الانسحاب الميداني من مساء الخميس وفق الخريطة.

السبت

 • استمرار الانسحاب من المناطق المأهولة.

 • المقاومة تبدأ تجهيز الأسرى الأحياء وتسليم جثامين الجنود القابلة للتسليم.

الأحد

 • وصول ترامب إلى المنطقة لمتابعة التنفيذ والاعلان عن وقف الحرب على غزة.

الاثنين

 • تنفيذ عملية التبادل رسميًا بإشراف (مصر – قطر – أمريكا-تركيا ).

 • الاحتلال يطلق سراح الأسرى الفلسطينيين ويسلّم عشرات جثامين المقاومين، بينهم عناصر من وحدات النخبة.

 • فتح المعابر بالكامل وبدء دخول 400 شاحنة مساعدات يوميًا ترتفع إلى 600 فأكثر خلال الأيام التالية.

 • انطلاق المفاوضات فورًا حول المرحلة الثانية من الاتفاق، لبحث استكمال الانسحاب وضمان وقف دائم للعدوان.