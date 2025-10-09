الإعلام الحكومي يحذر من التنقل قبل صدور تعليمات رسمية بشأن وقف النار

الساعة 09:24 ص|09 أكتوبر 2025
فلسطين اليوم

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، المواطنين من التنقل والحركة الميدانية قبل صدور إعلان رسمي واضح من الجهات الفلسطينية المختصة يؤكد دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، داعيًا إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال هذه المرحلة الحساسة.

 

وأوضح المكتب في بيان له أن على المواطنين تجنب التحرك على شارعَي الرشيد وصلاح الدين في الاتجاهين أو في محيطهما، إلى حين صدور تعليمات رسمية تضمن سلامة الجميع، مشيرًا إلى احتمال قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بخرق الاتفاق أو تنفيذ أعمال غدر واستهداف في اللحظات الأخيرة.

 

 وأكد البيان أن الحفاظ على الأرواح أولوية وطنية ومسؤولية جماعية، مشددًا على أن وعي المواطنين والتزامهم بالتعليمات الرسمية يمثلان صمام الأمان في ظل التطورات الميدانية الراهنة.

 

 