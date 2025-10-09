موعد توقيع اتفاق وقف النار في قطاع غزة وتفاصيل المرحلة الأولى..!

فلسطين اليوم

بعد انطلاق المفاوضات غير المباشرة بين وفود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل والوسطاء الاثنين الماضي في شرم الشيخ، أُعلن فجر اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص قطاع غزة.

وتشمل المرحلة الأولى وقفا لإطلاق النار لم يحدد موعد دخوله حيز التنفيذ حتى الآن، كما تشمل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة يوم الاثنين المقبل في حد أقصى، وسط انتظار التوقيع الرسمي على اتفاق ينهي الحرب الدامية المستمرة منذ عامين.

موعد توقيع الاتفاق

لم يعلن الوسطاء حتى الآن تاريخ التوقيع الرسمي على الاتفاق، لكن من المتوقع التوقيع عليه في مصر ظهر اليوم الخميس، وفق مصدر فلسطيني نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر إسرائيلي تأكيده عقد اجتماعين لمجلس الوزراء الأمني والحكومة في إسرائيل لإقرار الاتفاق في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينتش).

مضامين الاتفاق

أعلن الرئيس الأميركي أن اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطته "يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبا جدا وستسحب إسرائيل قواتها إلى الخط المتفق عليه، وهي الخطوات الأولى نحو سلام قوي ودائم وأبدي".

وبحسب قيادي في حماس نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الحركة ستفرج عن 20 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة دفعة واحدة في مقابل إطلاق إسرائيل سراح أكثر من ألفيْ أسير فلسطيني، هم 250 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة و1700 اعتُقلوا منذ بدء الحرب قبل عامين.

كما أعلن مصدر فلسطيني مطّلع على المفاوضات أن عملية التبادل هذه ينبغي أن تتم في غضون 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أن "الاتفاق تم بموافقة الفصائل الفلسطينية".

وقال المصدر نفسه لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاتفاق يقضي أيضا بإدخال 400 شاحنة مساعدات كحد أدنى يوميا إلى قطاع غزة "خلال الأيام الخمسة الأولى بعد وقف إطلاق النار"، فيما ستتم زيادتها في الأيام المقبلة.

كذلك فإن "الاتفاق يقضي بعودة النازحين من جنوب القطاع إلى مدينة غزة (وسط) وشمال القطاع فور بدء تنفيذه"، وفق المصدر نفسه.

وبشأن انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، أوضحت شبكة "آي بي سي" الأميركية نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض، أن الانسحاب نحو الخط الفاصل في غزة سيستغرق أقل من 24 ساعة من موافقة تل أبيب على الاتفاق.

وبخصوص الأسرى الإسرائيليين الأموات، قال مسؤول مطلع لصحيفة نيويورك تايمز إن رفات نحو 28 محتجزا سيُعاد على مراحل لأن تحديد مكان بعضهم سيستغرق وقتا أطول.

الخطوات التالية

لم يعلن الوسطاء حتى الآن عن تفاصيل الاتفاق. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أكد موافقة الجانبين "على كل بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، وبما يؤدي لوقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الاسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات، وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا".

ومن المتوقع أن يتوجه ترامب إلى مصر في الأيام المقبلة، بعدما قال البيت الأبيض إنه يفكر في الذهاب إلى المنطقة.

ودعا نتنياهو ترامب لإلقاء كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي، وقال ترامب لأكسيوس إنه مستعد للقيام بذلك.

ولا تزال هناك تفاصيل جوهرية لم تتضح بعد. ومن بين هذه التفاصيل التوقيت وإدارة قطاع غزة بعد الحرب ومصير حركة حماس.

ولا يوجد مؤشر واضح حول من سيحكم غزة بعد انتهاء الحرب. وتلمح خطة ترامب المكونة من 20 نقطة لدور للسلطة الفلسطينية، ولكن فقط بعد أن تخضع لإصلاحات كبيرة.

المراحل الأخرى

تضمّن الاتفاق حتى الآن المرحلة الأولى من خطة ترامب. لكن المراحل المقبلة التي تضمن نزع سلاح حماس وتشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية لحكم قطاع غزة تحت إشراف دولي، مع إشراف "مجلس سلام" دولي برئاسة الرئيس الأميركي، تحتاج إلى المزيد من المفاوضات.

وقال قيادي في حماس إن المفاوضات بشأن تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب ستبدأ فور بدء تنفيذ المرحلة الأولى.