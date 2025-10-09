الجهاد: اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى لم يكن منحة من أحد

فلسطين اليوم

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، إنّ ما تم إنجازه من اتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع العدو الصهيوني لم يكن منحة من أحد.

وقالت الحركة في بيان صحفي، بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار:" إنّ ما تم إنجازه من اتفاق على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع العدو الصهيوني لم يكن منحة من أحد، ورغم أننا لا ننكر الجهود العربية والدولية".

وأكدت الحركة، على حجم التضحيات الهائلة التي قدمها شعبنا الفلسطيني، وشجاعة وبسالة مقاتليه في الميدان الذين واجهوا قوات العدو وأظهروا شجاعة غير مسبوقة في القتال؛ ولولا ذلك، لم تكن المقاومة قادرة على الوقوف نداً قوياً على طاولة المفاوضات.

وأضافت الحركة:" لن ينسى شعبنا في هذه اللحظات التاريخية شهداءه العظام الذين كان لهم الدور الأهم في أن تبقى المقاومة صامدة، وتصل إلى هذه المحطة المهمة التي تستطيع فيها عقد ما تم الاتفاق عليه لإجبار العدو على وقف العدوان."