القيادي جبارين: حماس في انتظار الاتفاق النهائي على أسماء الأسرى

فلسطين اليوم

أكد زاهر جبارين رئيس مكتب الشهداء والأسرى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن حركته سلّمت قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن المعايير المتفق عليها في إطار الاتفاق، في إطار الاتفاق الجاري على وقف إطلاق النار والعدوان على شعبنا في غزة.

وأوضح جبارين، أن الحركة في انتظار الاتفاق النهائي على الأسماء، تمهيدًا لإعلانها لشعبنا عبر مكتب إعلام الأسرى، فور اكتمال الإجراءات والتفاهمات ذات الصلة.

وجدد جبارين عهد حركة حماس لأسرانا البواسل ولذويهم بأنهم سيظلون في صميم أولوياتها، ولن يهدأ لها بال حتى ينعم آخر أسير بالحرية.

