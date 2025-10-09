رغم التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب: قصف متواصل على قطاع غزة

فلسطين اليوم

واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025، قصفها مدينتي غزة وخان يونس بالطائرات والمدفعية على الرغم من الإعلان عن اتفاق يفترض أن يؤدي إلى وقف حرب الإبادة على القطاع.

ونفذت طائرات الاحتلال فجر اليوم قصفا عنيفا على المناطق الغربية لمدينة غزة.

كما نفذ الاحتلال غارات استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ الذي تعرض في الأسابيع القليلة لقصف عنيف أسفر عن عدة مجازر، فيما تعرضت مناطق متفرقة في مدينة غزة تعرضت لقصف مدفعي إسرائيلي كثيف، وذلك على الرغم من الإعلان عن التوصل لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال الليلة الماضية أحياء الشجاعية والتفاح والدرج شرقي المدينة.

وبالتوازي مع القصف الجوي، فجّرت قوات الاحتلال مدرعة مفخخة بين المنازل في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

كما فجرت طائرات حربية إسرائيلية غارات وهمية مع إلقاء مضادات حرارية من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

ونفذت طائرات الاحتلال كذلك غارات جوية على وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع، مشيرا إلى أن الغارات صاحبها قصف مدفعي.

وفي بيان، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن 8 من المجوّعين استشهدوا بنيران الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية أثناء محاولتهم الحصول عى مساعدات.

وارتفع عدد ضحايا العدوان إلى 67 ألفا و183 شهيدا و169 ألفا و841 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة في غزة امس الاثنين.

في غضون ذلك، دعا مكتب الإعلام الحكومي في غزة السكان إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء تنقلاتهم، في ظل المخاطر القائمة على الرغم من الإعلان اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

وحث المكتب الإعلامي -في بيان- السكان على عدم التحرك على شارعي الرشيد وصلاح الدين حتى صدور تعليمات.

في الجانب الآخر، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات الاحتلال لا تزال تطوق مدينة غزة، وإن العودة إليها في غاية الخطورة، مشيرا أن المنطقة التي تقع شمال وادي غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة وفق تعبيره