السيسي يدعو ترامب لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر إذا تمّ: سير المحادثات

فلسطين اليوم

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، أن مصر دعمت -ولا تزال- الجهود الرامية لوقف الحرب في غزة منذ عامين، مشيراً إلى أن مفاوضات "حاسمة" تُجرى حالياً في شرم الشيخ لإنهاء الحرب.

وقال السيسي إن ما وصل إليه عن اجتماعات شرم الشيخ "أنباء مشجعة"، داعياً جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة الحالية للمضي نحو إنهاء الحرب.

وشدد الرئيس المصري على تمسك القاهرة بالحل السياسي، داعياً إلى تنفيذ حل الدولتين، معرباً عن أمله في أن تنتهي مفاوضات شرم الشيخ إلى "الانسحاب من قطاع غزة". وأضاف أن وفوداً مصرية وأميركية وقطرية وإسرائيلية تشارك في محادثات شرم الشيخ الرامية إلى بلورة اتفاق يوقف القتال ويهيّئ لتسوية شاملة، مؤكداً دعم مصر الكامل لمسار التفاوض الجاري.

وفي رسالة مباشرة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ثمَّن السيسي "إرادته الحقيقية" لإنهاء الحرب، موجهاً له دعوة لحضور توقيع اتفاق غزة في مصر حال التوصل إليه خلال الجولة الحالية.

وجاءت تصريحات السيسي في سياق احتفال أكاديمية الشرطة بتخريج دفعة جديدة، من ضباط الشرطة المتخصصين، حيث أكد أيضاً ثقة الدولة المصرية بقدرتها على تجاوز التحديات، فيما يبقى تركيز القاهرة منصباً على إنجاح مفاوضات شرم الشيخ ومسار وقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية، طمأن الرئيس السيسي المصريين بأن "الأمور تسير في الاتجاه الصحيح مضيفا أن البلاد قد تجاوزت العديد من التحديات الصعبة، بفضل وحدة المصريين وصبرهم وصلابتهم، التي هي الضمانة لتخطي الصعاب.

كما أكّد السيسي أنه لا مبرّر للقلق من التهديدات التي قد تُثار ضد الدولة، مبيّناً أن مصر أقوى مما يُتصوَّر، وأن أي جهة تحاول التأثير على استقرارها الداخلي ستواجه ردة فعل حازمة.