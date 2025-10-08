4 إصابات إحداها حرجة برصاص مستوطن في دير جرير

فلسطين اليوم

أصيب أربعة مواطنين برصاص مستوطن، أحدهم وصفت إصابته بالحرجة، مساء اليوم الأربعاء، في قرية دير جرير شرق رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع إصابة حرجة لشاب برصاص مستوطن في قرية دير جرير، ونقلته إلى المستشفى، مشيرة إلى أن الشاب أصيب بعدة رصاصات.

وفي وقت لاحق، أفادت الجمعية بأن مركبات الإسعاف نقلت إصابتين، إحداهما بالرصاص الحي في الفخذ، والأخرى بالرصاص الحي في البطن.

وأفاد رئيس مجلس قروي دير جرير فتحي حمدان بأن مستوطنًا مسلحًا أطلق الرصاص تجاه مجموعة من الشبان عند مدخل القرية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم، وجرى نقلهم بمركبات إسعاف إلى المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة، وصول 4 إصابات برصاص مستوطنين (إصابة حرجة، وإصابتان بحالة خطيرة، وإصابة متوسطة)، من قرية دير جرير إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.