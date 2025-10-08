"القسام" تستهدف تجمعاً وجيبين لجيش الاحتلال شمال وجنوب القطاع

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مجاهديها تمكّنوا صباح الثلاثاء من استهداف جيبين عسكريين للاحتلال من نوع "همر" بقذيفتي "الياسين 105"، وذلك على خط إمداد قوات الاحتلال قرب عيادة جورة اللوت، جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت القسّام أنّ العملية أسفرت عن وقوع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، في حين رصد مجاهدوها هبوط طائرات مروحية تابعة للاحتلال في مكان الاستهداف لتنفيذ عمليات إخلاء.

وفي بيان آخر، أعلنت القسام استهداف تجمّع لجنود الاحتلال وآلياته بدفعتين من "قذائف الهاون" في منطقة المقوسي شمال غرب مدينة غزة.

هذا وعرضت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد من استهداف مجاهديها بـ"قذائف الهاون" جنود الاحتلال وآلياته المتمركزة شمال غرب مخيم الشاطئ وشمال محور "نتساريم".

وفي هذا السياق، أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، بمقتل جندي من "الجيش" الإسرائيلي وإصابة 5، في ما وصفته بـ"الحادث الأمني" داخل قطاع غزة، حيث نقلت مروحيّات الاحتلال الجنود المصابين إلى مستشفى "تل هشومر" و"مستشفى سوروكا".