الرشق: انضمام أطراف إقليمية للمفاوضات يُعزّز فرص التوصّل لاتفاق

فلسطين اليوم

رحّب عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزّت الرشق، بانضمام رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ورئيس جهاز المخابرات التركي، إلى جانب رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى جولة مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقال الرشق في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن مشاركة هذه الأطراف "تمنح المفاوضات دفعة قوية لتحقيق نتائج إيجابية تُفضي إلى وقف العدوان على غزة، والتوصّل إلى اتفاق لتبادل الأسرى".

وأشار إلى أن هذا التطور من شأنه أن "يُضيّق هامش المناورة أمام بنيامين نتنياهو، ويحدّ من محاولاته المستمرة لإفشال المفاوضات ومواصلة العدوان".

وانضم، اليوم، مسؤولين من قطر وتركيا وواشنطن إلى مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأمس الثلاثاء، ذكر موقع "أكسيوس" أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، غادرا العاصمة واشنطن متجهيْن إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في المفاوضات المتعلقة بالتوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيتوجه اليوم إلى مدينة شرم الشيخ للمشاركة في المفاوضات الجارية بشأن خطة ترامب لقطاع غزة.

وفي ذات السياق كشف مصدر رسمي تركي أن رئيس جهاز المخابرات التركية إبراهيم قالين سيشارك اليوم في مفاوضات شرم الشيخ.

وتتواصل لليوم الثالث على التوالي، جولة المفاوضات غير المباشرة بين "إسرائيل" وحركة "حماس"، في مدينة شرم الشيخ المصرية، الهادفة للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب في غزة، ويتضمن صفقة تبادل أسرى.

ومن المقرر أن يُركّز النقاش على النقاط الجوهرية المتعلقة بإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتسهيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في القطاع، وسط متابعة دولية حثيثة لمسار المفاوضات.