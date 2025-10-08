إصابة مواطنة واعتقال 3 أشقاء في هجوم للمستوطنين على خربة الحديدية بالأغوار الشمالية

فلسطين اليوم

أصيبت مواطنة برضوض، اليوم الأربعاء، جراء اعتداء المستوطنين عليها بالضرب، خلال هجومهم على المواطنين في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اعتقلت ثلاثة أشقاء.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات أن حوالي 20 مستعمرًا اقتحموا تجمع الحديدية، وشرعوا بالاعتداء على العائلات، ما أدى إلى إصابة امرأة برضوض.

وأضاف، أن المستوطنين استدعوا بعد ذلك قوات الاحتلال التي قامت بالتنكيل بالمواطنين أيضا، كما اعتقلت ثلاثة منهم.

بدوره، أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأشقاء يسري وقصي ولؤي عبد المهدي السلامين من مكان سكنهم في الحديدية، بعد اعتداء المستوطنين.

وتشهد مناطق الأغوار الشمالية تصاعدًا كبيرًا في وتيرة اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، وتشمل الاعتداءات مهاجمة مساكن المواطنين وترهيبهم والاعتداء عليهم وتدمير ممتلكاتهم، بالإضافة إلى ملاحقتهم في المراعي ومنعهم من دخولها والاعتداء على مواشيهم وسرقتها.

ومنذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023، نفذ المستعمرون 7154 اعتداء بحق المواطنين وممتلكاتهم، ما أسفر عن استشهاد 33 مواطنا، وتهجير 33 تجمعا بدويا فلسطينيا، تتكون من 455 عائلة، تضم 2853 فردا من أماكن سكنهم إلى أماكن أخرى، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.