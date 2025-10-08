"التعاون الإسلامي" تدين استمرار اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى

فلسطين اليوم

دانت منظمة التعاون الإسلامي، اقتحام مئات المستوطنين المتطرفين، بمن فيهم الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير، باحات المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته.

ونددت المنظمة أيضا في بيان، اليوم الأربعاء، إقدام الاحتلال على إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، معتبرة ذلك امتدادا لانتهاكات "إسرائيل"، قوة الاحتلال، المتكررة لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وخرقًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجددت المنظمة التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأنه لا سيادة لـ"إسرائيل" على مدينة القدس ومقدساتها، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.