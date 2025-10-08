الجامعة العربية تدين اقتحام المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى

فلسطين اليوم

دانت الأمانة العامة للجامعة العربية، اقتحام وزير حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك برفقة مجموعات من المتسوطنين.

واعتبرت الأمانة العامة في بيان، صدر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" اليوم الأربعاء، أن هذا الاقتحام الاستفزازي يشكل تصعيدا خطيرا ضمن السياسة الممنهجة التي تنتهجها سلطات الاحتلال لفرض التقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، كما أنه يمثل اعتداء سافرا على مشاعر ملايين المسلمين في العالم ومحاولة لتكريس واقع جديد بالقوة في المدينة المحتلة، وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى، ولحرمة الأماكن المقدسة الإسلامية في مدينة القدس المحتلة.

وحذر البيان، من التبعات الخطيرة لمثل هذه الممارسات التي تهدد بتفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وشدد على أن مدينة القدس، بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، هي أرض محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولا سيادة للاحتلال الإسرائيلي عليها.

ودعت الجامعة العربية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات، وحماية الأماكن المقدسة من الاعتداءات المتكررة.