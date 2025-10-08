مصادر: ستبدأ الليلة المفاوضات حول أسماء الأسرى

فلسطين اليوم

أعلمت مصادر منخرطة في مفاوضات إنهاء الحرب في غزة، التلفزيون العربي، اليوم الأربعاء، بأن التفاوض بشأن أسماء صفقة تبادل الأسرى المحتملة سيجري مساء اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وقالت المصادر: إن "قوائم أسماء الأسرى التي سملتها حماس للوسطاء تشمل مروان البرغوثي وأحمد سعدات".

وأوضحت أن المفاوضات الجارية بين "حماس" والكيان الإسرائيلي" تشهد حالياً بحثاً مستفيضاً لملف الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

من جانبه، ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الوسيطان المصري والقطري يجريان مشاورات مع وفد حماس قبل لقاء الوفدين الأميركي و"الإسرائيلي" حول تسوية الأوضاع في غزة.

وانطلقت صبيحة اليوم، لليوم الثالث اللقاءات الخاصة بين المتفاوضين في شرم الشيخ، بشأن وضع حد للحرب في غزة.