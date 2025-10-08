"اليونيسيف": منع إدخال المواد الغذائية والحاضنات لغزة يفاقم أوضاع الأطفال

فلسطين اليوم

أكدت منظمة اليونيسيف الدولية، اليوم الأربعاء، أن منع إدخال المواد الغذائية والحاضنات من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قطاع غزة، يفاقم أوضاع الأطفال والمواليد الجدد، مشيرةً إلى أن ثلث حالات الولادة في قطاع غزة مبكرة مع نقص شديد في معدات العناية الخاصة.

وأعربت المنظمة، عن استغرابها بعدم تحرك العالم رغم مقتل نحو 20 ألف طفل في قطاع غزة بينهم ألف رضيع.

وقالت إن "السلطات الإسرائيلية تطالب جميع سكان مدينة غزة وبينهم آلاف الأطفال بالتوجه جنوبا، وهم لا يعرفون إلى أين يتجهون ومناطق النزوح غير آمنة".

وأوضحت اليونيسيف، أن النزوح المستمر ولمرات عديدة يفاقم حالات الصدمة والاضطراب لدى الأطفال.

وأكملت أن "الجميع يعلم أن نهوض غزة من جديد مرتبط بظهور جيل متعلم فالتعليم هو المستقبل".