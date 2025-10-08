جيش الاحتلال يعارض نقل "مليشياته" في غزة إلى مناطق الغلاف

فلسطين اليوم

اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي على مقترح قدمه جهاز الأمن العام "الشاباك" بشأن إمكانية نقل عناصر مدعومة من الاحتلال في قطاع غزة إلى معسكرات مغلقة في مناطق "غلاف غزة"، حال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لما ذكره موقع "إسرائيل هيوم" العبري.

وبرر مسؤول المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، يانيف أسور، هذا الاعتراض كون الخطر الذي من الممكن أن تشكله هذه العناصر على المستوطنين الإسرائيليين لاحقًا، خاصة بعد رصد جهاز الاستخبارات "أمان" دلائل تشير إلى هروب عدد منهم، في أعقاب وعود بعفو من "حماس".

وتحارب حركة "حماس" هذه المجموعات التي وصفتها بالمليشيات وتشكلت في زمن الحرب بدعم وحماية كاملة من جيش الاحتلال، حيث يتمركز مكانها في المناطق الشرقية الحدودية على مستوى القطاع.

وكانت "المليشيات" مسؤولة عن قتل وإصابة واعتقال العشرات من المواطنين في القطاع، وسرقة المساعدات ونهب البيوت وإحراقها ومساعدة الاحتلال في ملاحقة المقاومين والكشف عن أماكنهم.

وأصدرت عائلاتهم وعشائرهم وقبائلهم بيانات وتصريحات، تتبرأ منهم ومن أفعالهم.