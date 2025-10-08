عكرمة يحذر من تصاعد الاقتحامات والانتهاكات في الأقصى

فلسطين اليوم

حذر خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، اليوم الأربعاء، من تصاعد الاقتحامات والانتهاكات في باحات المسجد الأقصى خلال الأيام المقبلة.

وقال الشيخ عكرمة، في تصريح صحفي: إن"سلطات الاحتلال فرضت حصاراً مشدداً على مدينة القدس وعزلتها عن محيطها".

وأدانت دول عربية منها السعودية والاردن في بيانات منفصلة، بأشد العبارات اقتحام مسؤولين ومستوطنين "إسرائيليين" باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

ويقتحم يوميا مئات المستوطنين باحات الاقصى والقدس، يوجهون عبارات وشعارات عنصرية واستعمارية للفلسطينيين، بتحريض من حكومة الاحتلال التي يرأسها بنيامين نتنياهو وأعضاء يمنيين متشددين.