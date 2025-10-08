بعد التوقيع على الاتفاق.. هل يزور ترامب "إسرائيل"؟

فلسطين اليوم

أشارت وسائل إعلام عبرية، منها صحيفة "يديعوت احرنوت"، اليوم الأربعاء، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يزور الكيان الإسرائيلي بعد التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في غزة، إن نُفذ.

وذكرت الصحيفة العبرية، بأن استعدادات أولية تجري في "إسرائيل" لاحتمال أن يزورها ترامب بعد التوقيع على الاتفاق.

ولا تزال المفاوضات غير المباشرة في مصر جارية بين "حماس" والكيان الاسرائيلي لوضع حد للحرب المدمرة التي بدأت في السابع من اكتوبر للعام 2023م، وذهب ضحيتها أكثر من مئة وستين ألف شهيد ومصاب فلسطيني.

ويناقش المفاوضين بمشاركة فصائل فلسطينية ووسطاء امريكية وقطرية ومصرية وتركية في مدينة شرم الشيخ لليوم الثالث، مقترح ترامب المؤلف من 20 بندًا.

وينص المقترح على إنهاء الحرب وعقد صفقة تبادل للأسرى وانسحاب الجيش وعودة النازحين وإنشاء هيئة إدارية دولية لتيسير شؤون غزة، وصولاً إلى إعادة الأعمار.