السيسي: المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب في غزة إيجابية

فلسطين اليوم

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن مفاوضات شرم الشيخ بين "حماس" والكيان الاسرائيلي تسير بشكل إيجابي، داعيًا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دعم جهود وقف الحرب في غزة، وحضور توقيع الاتفاق في مصر حال التوصل إليه.

وقال الرئيس السيسي، في خطاب له: "نحن أمام فرصة حقيقية لإنهاء الحرب في غزة"، مطالبًا بانتهاز الفرصة والحرص على نجاح المفاوضات.

وانطلقت في شرم الشيخ لليوم الثالث على التوالي اللقاءات الخاصة بشأن وضع حد للحرب وتطبيق آليات خطة ترامب الـ20، بمشاركة فصائل فلسطينية ووسطاء مصرية وقطرية وامريكية وتركية.

وأضاف السيسي: أن "المنطقة العربية تمر بظروف قاسية"، مشددًا على أن الدولة المصرية قادرة على التصدي لأي خطر أو تهديد.