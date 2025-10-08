مفاوضات مصر: يوم حاسم بمشاركة فصائلية ووسطاء من قطر وتركيا وأمريكا

فلسطين اليوم

تتواصل اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، مفاوضات غزة في شرم الشيخ بمصر، إذ تشارك وفود الوسطاء من قطر وتركيا والولايات المتحدة، كما تشارك وفود فصائلية من حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في جلسة المفاوضات.

وبحسب مصادر إعلامية نقلاً عن مصدر مسؤول، فإن وفود فصائلية من حركة الجهاد والجبهة الشعبية تلتحق بمفاوضات شرم الشيخ، مؤكداً أن وفد الفصائل معني بالوصول لاتفاق ينهي معاناة شعبنا ويوقف الإبادة الجماعية.

وقال موقع أكسيوس، إنّ مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وصهره، جاريد كوشنر، وصلا اليوم، إلى شرم الشيخ في مصر، للمشاركة في مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين وإنهاء حرب الإبادة على غزة والتي أتمت عامها الثاني، في وقت تضغط فيه واشنطن للتوصل إلى اتفاق في أيام.

كما انضم اليوم إلى المباحثات أيضاً رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز الاستخبارات التركية إبراهيم كالن، إضافة إلى كبير مستشاري نتنياهو وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر.

وبدأت المحادثات غير المباشرة بين ممثلي إسرائيل وحماس يوم الاثنين، وأحرزت بعض التقدم، دون التوصل إلى الحسم في بعض النقاط، فيما تسود آمال للتوصل إلى اتفاق خلال أيام خاصة مع زيادة الضغوط على الجانبين.