غزة: وصول 10 شهداء للمستشفيات يرفع حصيلة العدوان لـ 67,183 شهيدًا

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية – غزة اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، عن وصول 10 شهداء (منهم شهيدين انتشال)، و61 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفق التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,183 شهيدًا و 169,841 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم 13,588 شهيدًا و 57,800 إصابة.

و ضمن شهداء لقمة العيش، بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 0 شهداء و 11 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,613 شهيدًا وأكثر من 19,164 إصابة.