احصائيات صادمة: "إسرائيل" تقتل كادرين طبيين يومياً وصحفياً كل 3 أيام

فلسطين اليوم

نشر المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، احصائيات صادمة عن العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة المتواصلة منذ عامين على قطاع غزة.

وأفاد الإعلام الحكومي، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يقتل كادرين طبيين كل يوم ويتسبب ببتر أطراف 13 فلسطينياً كل يومين ويقتل صحفياً كل 3 أيام.

وأوضح، أن الاحتلال يقتل 2 من الكوادر الطبية كل يوم، وصحفي فلسطيني كل 3 أيام، ورجل دفاع مدني كل 5 أيام، كما يصيب 232 فلسطينياً كل يوم، أكثر من نصفهم أطفال ونساء.

كما يتسبب الاحتلال ببتر أطراف 13 فلسطينياً كل يومين، وبشلل أو فقدان بصر 6 فلسطينيين كل يومين، كما يشن أكثر من هجومٍ عسكريٍ على المنظومة الصحية كل يوم. وفق الإعلام الحكومي.

وتدخل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الثالث وسط مشهد إنساني هو الأسوأ في تاريخ الحروب المعاصرة، في ظلّ التدمير غير المسبوق الذي قام به الاحتلال الإسرائيليّ، وعمليات التصفية والقتل إلى جانب التدمير الممنهج.