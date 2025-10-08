إصابة شاب برصاص الاحتلال غرب الخليل

فلسطين اليوم

أصيب شاب اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، بالرصاص الحي في بلدة ترقوميا غرب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية في المكان، بأن شاباً (24 عاماً) أصيب في ساقه برصاص قوات الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري المقام على أراضي المواطنين ببلدة ترقوميا غرب الخليل، ونقل على أثرها إلى المستشفى، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون ارتكاب جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، بما في ذلك جرائم القتل، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، والاعتقالات، والتهديد وغيرها من الجرائم والانتهاكات.