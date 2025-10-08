مسيرات حاشدة تجوب نيويورك رفضاً لاستمرار حرب الإبادة على غزة

فلسطين اليوم

شارك الآلاف بمسيرة ضخمة في مدينة نيويورك رفضاً لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن المتظاهرين رفعوا الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات تطالب بالحرية والعدالة، وإنهاء العدوان.

كما أكد المشاركون أن هذه المسيرة تأتي في سياق أوسع يمتد على مدى 77 عاماً من الاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين.

وشدد المشاركون على أن الشعب الفلسطيني لم يتوقف يوماً عن مقاومة الظلم، وأن الأصوات الحرة حول العالم تتوحد اليوم أكثر من أي وقت مضى للمطالبة بإنهاء الاحتلال ووقف الجرائم المستمرة في غزة.