مدرب إيطاليا قبل مباراة "إسرائيل": إن لم نفعل فسنعتبر خاسرين صفر-3!

فلسطين اليوم

صرح المدير الفني لمنتخب إيطاليا جينارو غاتوزو، بأنه يشعر بألم شديد بسبب الحرب المستمرة منذ عامين في غزة، وذلك قبيل خوض مباراة ضد إسرائيل ضمن تصفيات مونديال 2026.

وتواجه إيطاليا استونيا في تالين يوم السبت المقبل، لكن كل الأنظار ستكون موجهة إلى المواجهة التالية أمام إسرائيل في أوديني، يوم الخميس المقبل، بعدما توجه متظاهرون في يوم إضراب نظم دعما للفلسطينيين، الجمعة، إلى مركز تدريب منتخب إيطاليا في فلورنسا للمطالبة بإلغاء المباراة، ومن المتوقع تنظيم مزيد من الاحتجاجات في أوديني قبل مباراة الأسبوع المقبل.

وقال غاتوزو للصحفيين: "نحن نعلم أننا مضطرون لخوض المباراة، لأننا إن لم نفعل فسنعتبر خاسرين صفر-3. أكرر مرة أخرى أن ما يحدث للمدنيين الأبرياء وللأطفال أمر مؤلم للغاية، ويمزق قلبي رؤيته"، مؤكدا مرة أخرى تضامنه مع غزة بعد تصريحات سابقة مشابهة.

وتابع غاتوزو: "الأجواء لن تكون سهلة، لأن هناك نحو 10 آلاف شخص سيكونون خارج الملعب، و5 إلى 6 آلاف فقط داخله".

وأضاف: "نحن نريد التأهل إلى كأس العالم، وكنت أفضل أن نخوض المباراة على أرضنا أمام جماهير متحمسة، كما حدث في بيرغامو قبل شهر، عندما فزنا على إستونيا 5-0".

ويواجه منتخب إيطاليا خطر الغياب عن مونديال 2026، بعد فشه في بلوغ النهائيات في النسختين الأخيرتين ايضا، إذ يحتل المركز الثاني في المجموعة التاسعة بالتساوي مع نظيره الإسرائيلي برصيد 9 نقاط لكل منهما، وبفارق 6 نقاط عن منتخب النرويج المتصدر، مع مباراة أقل "للأتزوري".

يتأهل المتصدر مباشرة الى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، المقررة الصيف المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بينما يخوض صاحب المركز الثاني مواجهة الملحق.