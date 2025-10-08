"يديعوت": العالم بدأ يُشبه "إسرائيل" بالنازية!

فلسطين اليوم

أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، أن الموقف الدولي تغير تجاه "إسرائيل"، في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة حتى أن بعض الدول قارونها بـ "النازية".

وقالت الصحيفة العبرية: "من التأييد والدعم إلى المقارنة بالنازية؛ الموقف الدولي يتغير تجاه "إسرائيل" كلما تصاعدت حدة الحرب في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و173 شهيداً، و169 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.