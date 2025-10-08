أسباب وتفاصيل استشهاد المعتقل خضيرات

فلسطين اليوم

كشف مدير مديرية هيئة شؤون الأسرى والمحررين بالخليل بالضفة المحتلة إبراهيم نجاجرة، اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025، أسباب وتفاصيل استشهاد المعتقل الإداري أحمد خضيرات (22 عاماً) من بلدة الظاهرية في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وخضيرات ارتقى يوم أمس داخل سجون الاحتلال عانى من أوضاع صحية صعبة دون تقديم العلاج اللازم له.

وأقاد نجاجرة، أن خضيرات كان يعاني من مرض السكري المزمن ووصل وزنه وفق آخر زيارة محامي له قبل شهر إلى 40 كيلو غرامًا إلى جانب إصابته بالسكابيوس الأمر الذي فاقم من وضعه الصحي وارتقائه.

ووفقاً لنجاجرة، فيرتفع عدد الشهداء داخل سجون الاحتلال منذ أكتوبر 2023 إلى 78 شهيدًا.