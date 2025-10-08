ترامب "المناور" يوجه رسالة مكتوبة لعائلات المحتجزين الإسرائيليين.. ما فحواها؟

فلسطين اليوم

قالت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين، إنها تلقت رسالة مكتوبة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيها عزمه إعادتهم من قطاع غزة، والعمل على إنهاء الحرب في "الأيام المقبلة".

جاء ذلك في بيان نشرته الهيئة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، وقالت إن ترامب أعرب خلالها عن شكره للهيئة على ترشيحه لنيل جائزة نوبل "للسلام".

يأتي ذلك في وقت ترتكب فيه "إسرائيل" منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدوان عسكري مدمر بالضفة الغربية المحتلة.

وسبق لهيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين إعلانها التقدم بطلب للجنة جائزة نوبل للسلام لترشيح ترامب لنيل الجائزة، بعدما عرض خطته بشأن وقف الحرب في غزة.

وقالت العائلات في بيانها إن ترامب قال في رسالته: "عقدت العزم على إعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم، وضمان القضاء على حماس".

وتقدر "تل أبيب" وجود 48 محتجزاً إسرائيلياً بغزة، منهم نحو 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وفق البيان، قال ترامب في رسالته التي أرفقتها هيئة العائلات في تدوينتها: "ما زلت متمسكا تماما بالسعي الدؤوب نحو إنهاء سنوات الحروب التي لا تنتهي، ليس فقط بالشرق الأوسط، بل بجميع أنحاء العالم".

وتابع ترامب، بحسب بيان عائلات الأسرى: "نصلّي من أجل أن ينتهي هذا الصراع (بإشارة لحرب غزة) في الأيام المقبلة".

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن ترامب خطة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس.

والاثنين، انطلقت في مصر مشاورات غير مباشرة بشأن تنفيذ خطة ترامب لإحلال السلام في الشرق الأوسط، بحضور وفدين من "إسرائيل" وحماس، لبحث ترتيبات تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، أشارت هيئة العائلات إلى أن وفدا منها التقى بـ 16 عضوا من الكونغرس ومسؤولين كبار بالبيت الأبيض خلال زيارته إلى واشنطن، وفق بيان آخر، لم يوضح مزيد من التفاصيل عن اللقاءات وموعدها.

وبدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و173 شهيداً، و169 ألفا و780 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.